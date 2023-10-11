— На протяжении маршрутов установили информационные стенды, указатели, щиты. На навигационных стендах есть QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяжённостью и временем прохождения, — отметили в управлении туриста.

В Алматы открыли новую кемпинг-зону по дороге на Космостанцию на высоте 2 500 метров над уровнем моря. В акимате города сообщили, что она представляет собой оборудованную площадку для палаточных мест, беседки, столы со скамейками и качели «Алтыбакан».Точки со всеми кемпинг-зонами уже появились в картографических приложения.