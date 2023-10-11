На новую должность назначили председателя районного суда, вынесшего мягкий приговор за предыдущее преступление педофила, изнасиловавшего и убившего 5-летнюю девочку в Сарыагаше. Пониженный в должности Нургазы Шетенов теперь будет судьёй ранее возглавляемого им суда, сообщает «31 канал». Нургазы Шетенова временно отстранили от работы после печально известного инцидента, шокировавшего общественность.
— По предложению Верховного совета, указом президента от 6 октября 2023 года №367 Нургазы Шетенова освободили от должности председателя Сарыагашского районного суда, затем вновь назначили на должность судьи этого суда, — сообщил пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.
В июле игравшую во дворе пятилетнюю Еркежан Нурмахан обманным путём к себе домой завёл сосед. Затем изнасиловал и нанёс многократные ножевые ранения. В сентябре 48-летнего педофила приговорили к пожизненному заключению за это преступление. Осуждённый ранее отсидел 10 лет за убийство. А этой весной, несмотря на то, что он ударил топором по голове другого человека. Местный суд освободил его условно. Семья погибшей Еркежан считает, что если бы Нургазы Шетенов не вынес мягкий приговор Сайдолиму Гайибназарову, их дочь была бы жива.