При долевом строительстве компания обязуется после завершения предоставить жильё. Покупатель, или дольщик, получает конкретную квартиру, в конкретном доме, по выбранным заранее параметрам. Отношения между сторонами закрепляются договором долевого участия в письменной форме.

Преимуществ покупки квартиры в строящемся доме немало, главные из них: стоимость жилья (возможна ипотека, рассрочка), юридическая чистота, безопасность на стадии строительства, дом в любом случае достроят и на это есть все гарантии.

Компания «ALEM Group Kazakhstan» находится на рынке с 2010 года. Работает по нескольким направлениям: нефтегазовое, инфраструктурные проекты, производство стройматериалов и строительство.

Директор «ALEM Group Kazakhstan» Турар Асхатович Жунусов поделился преимуществом своей компании на рынке.

— Для строительства жилых домов используем качественные материалы собственного производства, которые изготовлены из европейских составляющих, — отметил он.

Турар Асхатович говорит, что первый жилой комплекс они возвели на улице Жамбыла в 2017 году. 20-квартирный дом стал началом строительной карьеры в Уральске. Затем они построили ЖК «Azhar», который признали самым красивым и назвали достопримечательностью города жители Уральска. Сейчас компания работает над проектом ЖК «DOSTYK» в новом перспективном 10-м микрорайоне .

— ЖК начали строить в декабре прошлого года. Сейчас на стадии завершения, идёт отделка. Строим жилье «комфорт +» класса (высокое качество жилья, коммерческие помещения, распознание лица при входе, красивые холлы высотой 4 метра, обустроенные помещения для общего пользования для хранения велосипедов и детских колясок, бесшумные лифты, входные двери с электронными замками, высота потолков 3 метра, камеры видеонаблюдения высокого разрешения, шлагбаумы). Компания ответственно относится к благоустройству, озеленению и обращаемся к лучшим специалистам этого профиля. Считаю, что жильё бизнес-класса в Уральске не построили, но в компании есть такие проекты. Обидно, что уровень строительства и архитектурного облика новых зданий в городе оставляет желать лучшего. Считаю, что мы, местные предприниматели, должны вкладывать в свой город, чтобы он был красивым. И создавать комфорт, чтобы могли гордиться Уральском. Мы используем современные решения в реализации своих проектов. Не исключение и новый ЖК «DOSTYK» — будет облицован из алюминиевых композитных материалов и это отличает нас от других, — рассказал директор компании.

Турар Асхатович отметил, что «ALEM Group Kazakhstan» в обозримом будущем планирует создавать квартальные застройки, как в мегаполисах: «город в городе». То есть на территории одного ЖК расположатся фитнес-центры, детские сады, школы, супермаркеты, поликлиники, бизнес-центры, также будут предусмотрены парки и зелёные аллеи.

Сейчас компания строит самый большой спортивный комплекс по международной франшизе Invictus для местных жителей и гостей города. Только площадь полезной территории в фитнес-центре составит семь тысяч квадратных метров. Кстати, для покупателей квартиры в ЖК «DOSTYK» компания дарит абонемент на посещение самого современного фитнес-центра.

Лицезия от 24.07.2018 г. №18014331, выдана Государственным учреждением «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»