В службе 109 сообщили, что в Уральске начался отопительный сезон. Тепло стали подавать в многоквартирные жилые дома в связи с похолоданием. По данным «Казгидромета», температура воздуха в ночь на 11 октября понизилась до минус двух градусов. Два дня назад заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов отметил, что к отопительному сезоны готовы порядка 95% домов. В прошлом году жилые дома начали подключать к теплу 17 октября.