Казахстан направил пострадавшему от землетрясения Афганистану 1 659 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. Из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. ТОО «СК Фармация» (оператор закупа) предоставило медикаменты. Лекарства и палатки направили бортом Национальной Гвардии, их доставят уже сегодня. Остальное прибудет на поезде. Днём ранее в страну направились 45 спасателей МЧС и три служебные собаки.
Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло седьмого октября в западном Афганистане. Погибли более двух тысяч человек, 600 домов разрушены или частично повреждены.