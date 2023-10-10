По данным «Казгидромета», днём 11 октября на большей части ЗКО прогнозируются осадки — дождь с переходом в снег. Ночью на востоке, утром на западе и севере региона — гололёд.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +12..+14 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.