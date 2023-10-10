— Ученица из неполной семьи. Мать умерла, когда его было четыре года. Отец живёт со второй женой. Последние два года ведётся индивидуальная работа со школьным психологом. Состоит в группе риска по результатам психологической диагностики. Классный руководитель и школьный психолог ознакомили законного представителя с психологическим состоянием девушки. Она принимала участие в собраниях среди девочек на тему «Ранняя беременность», — рассказали в управлении образования Жетысу.

Ученица десятого класса из Талдыкоргана забеременела. Информацию, опубликованную журналистом, подтвердили в полиции и управлении образования. Четвёртого сентября она пожаловалась на болезнь желудка. Спустя четыре дня подростка госпитализировали и установили беременность.В ведомстве добавили, что отец не имеет претензий к школе. Психолог учебного заведения участвует в расследовании. В пресс-службе департамента полиции региона информировали, что ведётся расследование по статье 122 УК РК «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Подозреваемым проходит 21-летний родственник.