В Актобе вынесли приговор бывшему председателю правления «СПК Актобе», экс-акиму Актюбинской области Ермеку Имантаеву. С 2002 по 2004 годы он был акимом. В 2019 году Имантаева назначили председателем «СПК Актобе». В марте 2021 года он ушёл с этой должности, а 10 февраля 2023 года его арестовали на два месяца. Будучи во главе СПК, рассказывают в суде, он незаконно продал земельный участок площадью 24 гектара в жилом массиве «Садовое». Цена была занижена в 10 раз.
— Подсудимый, намеренно уменьшив рыночную стоимость участка до 20 млн тенге, заключил незаконный договор купли-продажи с фиктивным покупателем, несмотря на отсутствие оплаты за отчужденный участок. Далее участок переоформили на подставное лицо, которое изменило целевое назначение земли с «индивидуального жилищного строительства» на «строительство многоэтажных жилых домов», — сообщили в пресс-службе суда.
Подставное лицо часть земли обменяло на четыре участка в микрорайоне Батыс-3 для продажи застройщикам. А оставшиеся участки переоформил на третье лицо. Ущерб государству оценён в 199,4 миллиона тенге. Имантаева признали виновным и приговорили к восьми годам заключения. Ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. В доход государства взысканы все 199,4 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу