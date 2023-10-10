- ТОО «Алматинские тепловые сети»: 378-06-48, 378-06-62, 341-07-00, 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), 109.
- Аварийная служба: 378-06-65, 341-07-00, 341-07-77 (добавочный 1115).
- Центральный эксплуатационный район (Райымбека — речка Есентай — Абая — озеро Сайран; Абая — речка Есентай — Тимирязева — Утепова — речка большая Алматинка): 275-67-13, 274-55-11, 275-66-19 (тепловая инспекция).
- Восточный эксплуатационный район (севернее Абая — восточней Кожамкулова — южнее Райымбека — западнее Назарбаева; южнее Абая — восточнее речки Есентай — севернее Тимирязева — западная сторона Назарбаева; восточнее Назарбаева — южнее Райымбека — севернее Сатпаева — до ВОАД): 271-15-58, 271-14-69.
- Западный эксплуатационный район (Рыскулбекова — речка Большая Алматинка — Райымбека — речка Каргалинка. Микрорайоны 1-12, Мамыр-1-7,Жетысу-1-4, Аксай– 4, 5): 243-00-54, 243-00-56, 277-23-99.
- Северный эксплуатационный район (Жангельдина — севернее Райымбека — Суюнбая - Сейфуллина — Усть-Каменогорская — Северное кольцо — Павлодарская — Жангельдина, Кулагер, Айнабулак-1-4, Кокмайса, Сейфуллина,183А — ниже Рыскулова — роща Баума): 397-38-23, 397-38-22 (тепловая инспекция).
- Южный эксплуатационный район (Мирас — Аскарова — Садыкова — Орбита-1-4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — Ходжанова — Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова; Казахфильм — Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — Аль-Фараби — Алмагуль, южная сторона Сатпаева от Назарбаева — Достык — Самал-1-3 — Омарова — Тайманова — Горный гигант — Медео — Санаторий Алатау — Каменское Плато — Детский туберкулёзный санаторий Луганского, школы № 47, 48,171, интеллектуальная школа имени Назарбаева): 382-54-28, 249-90-30, 249-90-25(тепловая инспекция).
- Северо-Западный эксплуатационный район (Райымбека — Данченко — Онгарсыновой; Зердели, Дарабоз, 13 микрорайон, Саялы, — Аккайнар — Мамбетова — северная сторона БАКа; Аксай-1-3б, Райымбека — Ашимова — Абая — Сабденова, Шугла, ЖК Премьера — ЖК Алма сити 1-5, Нурлы дала, Алтын Орда — Калкаман): 393-41-46, 385-29-81 (тепловая инспекция).
- Северо-Восточный район (ниже Рыскулова, ВОАД, южная сторона ЖК «Восточка» — Жансугурова — нижняя сторона Бекмаханова — Кокжиек — Кульджинский тракт, Жас Канат, Алатау, Карасу, Жулдыз 1-2, РВ-90): 252-78-78, 252-78-15.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...