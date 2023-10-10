10 октября на базе Западно-Казахстанского филиала партии Amanat прошло заседание по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях. Так, во всех 360 школах, независимо от формы собственности, планируют провести мониторинг.
– Во время мониторинга планируем проверить лестницы, ограждения вокруг них, лестничные пролёты, наличие открытых люков на пришкольных территориях, качество дорожных знаков и камер, систем оповещения, охранных агентств. Приглашаем членов неправительственных организаций, председателей попечительских советов, а также депутатов областного и городского маслихатов, — рассказала председатель региональной комиссии по вопросам семьи и социальных вопросов Азима Губашева.
По словам главы управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, образовательные учреждения относятся к террористически уязвимым объектам.
— Все школы на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. В 193 — установлены системы оповещения, 148 школ подключены к центральному оперативному управлению. В 153 школах установлены тревожные кнопки, в 74 — турникеты, в 80 работают лицензионные охранные агентства, — рассказала Мынбаева.
Кстати, по данным министерства просвещения, именно ЗКО находится в списке лидеров с лицензированными охранными агентствами. Стоит отметить, что в 2023 году на обеспечение безопасности в школах выделили 511 миллионов тенге. Недавно инцидент в школе произошёл в столице. Ученик упал в лестничный пролёт во время перемены, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. Директора школы уволили. Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева поручила проверить все образовательные учреждения.