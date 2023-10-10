10 октября на базе Западно-Казахстанского филиала партии Amanat прошло заседание по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях. Так, во всех 360 школах, независимо от формы собственности, планируют провести мониторинг.
– Во время мониторинга планируем проверить лестницы, ограждения вокруг них, лестничные пролёты, наличие открытых люков на пришкольных территориях, качество дорожных знаков и камер, систем оповещения, охранных агентств. Приглашаем членов неправительственных организаций, председателей попечительских советов, а также депутатов областного и городского маслихатов, — рассказала председатель региональной комиссии по вопросам семьи и социальных вопросов Азима Губашева.
По словам главы управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, образовательные учреждения относятся к террористически уязвимым объектам.
— Все школы на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. В 193 — установлены системы оповещения, 148 школ подключены к центральному оперативному управлению. В 153 школах установлены тревожные кнопки, в 74 — турникеты, в 80 работают лицензионные охранные агентства, — рассказала Мынбаева.
Кстати, по данным министерства просвещения, именно ЗКО находится в списке лидеров с лицензированными охранными агентствами. Стоит отметить, что в 2023 году на обеспечение безопасности в школах выделили 511 миллионов тенге.
Недавно инцидент в школе произошёл в столице. Ученик упал в лестничный пролёт во время перемены, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. Директора школы уволили. Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева поручила проверить все образовательные учреждения.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!