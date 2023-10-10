Вандализмом решили прославиться двое школьников из Актобе. В сети появилось видео, на котором один подросток кулаками разбивает плафон фонаря под команду «фас» второго. Другой, он же оператор и комментатор, пинает столбы, сопровождая это отборными матами.
— Полицейские установили факт порчи имущества в ходе мониторинга социальной сети. Они выяснили личности и доставили в отдел полиции учеников седьмого и девятого классов двух школ Актобе. Подростки пояснили, что снимали видео для TikTok, — рассказали в Polisia.kz.
На родителей составили административный протокол по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершённое несовершеннолетним». Они должны казне по 24 тысячи тенге каждый. Самих подростков поставили на специальный учёт. Их поведение рассмотрит комиссия по защите прав несовершеннолетних.