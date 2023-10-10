— Полицейские установили факт порчи имущества в ходе мониторинга социальной сети. Они выяснили личности и доставили в отдел полиции учеников седьмого и девятого классов двух школ Актобе. Подростки пояснили, что снимали видео для TikTok, — рассказали в Polisia.kz.

одростков поставили на специальный учёт. Их поведение рассмотрит комиссия по защите прав несовершеннолетних.

Вандализмом решили прославиться двое школьников из Актобе. В сети появилось видео, на котором один подросток кулаками разбивает плафон фонаря под команду «фас» второго. Другой, он же оператор и комментатор, пинает столбы, сопровождая это отборными матами.На родителей составили административный протокол по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершённое несовершеннолетним». Они должны казне по 24 тысячи тенге каждый. Самих п