Детство Кымбат прошло в Кокшетау. Там её отец работал в линейном отделе. Девушка так же планировала пойти в транспортную полицию. Но окончив академию МВД в Алматы, ей предложили работу в столичном районном управлении. Там Кымбат была следователем. Вскоре она вернулась в южный мегаполис и с 2014 года трудится криминалистом в департаменте полиции Алматы. Сейчас Кымбат уже старший специалист в звании майора.
Склад запахов и привлекательные мошенники
— Занимаюсь трасологическим учётом, исследованием холодного оружия, техническими исследованиями документов, выезжаю на осмотр места происшествия, веду фото и видео съёмку оперативных мероприятий, — перечисляет свою специализацию криминалист.
Трасология — это наука о следах, которая изучает природу его возникновения. Она поможет идентифицировать как следы человека, так и следы предмета, которым они были оставлены.
Одна из неопровержимых улик — отпечатки пальцев. Правда преступники «умнеют» и всё чаще совершают свои незаконные деяния в перчатках. Дактилоскопия — тоже сложная наука. Любители голливудских процедуралов уверены, что по частичному еле оставленному отпечатку система найдёт их владельца. В суровой реальности далеко не каждый из них годится, а порой база данных может найти и два похожих. Тогда Кымбат внимательно изучает каждый завиток на отпечатке. В её отчёте бывают до 15 схожих признаков.
Некоторые преступники оставляют отпечатки подошвы. Их тоже изучают визуально. Кымбат максимально увеличивает размер фото и сравнивает каждый сантиметр необычной улики.
Помогает стражам порядка система идентификации по лицам «Полифейс». Для поиска используются кадры с места происшествия и система ищет совпадения. Бывают они часто, так как вышедшие на свободу осуждённые нередко возвращаются на уже протоптанную криминальную дорожку. В данном случае на фото, подозреваемый состоял на миграционном учёте.
Прокручивая фотографии, журналист обратил внимание, что лица почти всех подозреваемых обременены некой тяжестью. Как говорят, судьба человек отпечатывается на его внешности. Кымбат и её коллега отвечают, что визуально отличаются от всех мошенники. Зачастую они привлекательные, уверенные в себе. Некоторые имеют внешность звёзд.
Ещё одна интересная часть работы — отстрел оружия.
— Из каждого выходит уникальный след. И по ним можно в будущем идентифицировать оружие, когда находишь гильзы или пули, — рассказывает Кымбат.
Специалист берёт для исследования даже запахи.
— У нас есть одоротека, где хранятся запаховые следы с предметов на местах происшествия. Бывает, что для полноты доказательной базы играет и след запаха. Например, когда человек отказывается от показаний, заявляет, что не был на месте. Но предметы, которые он держал, сохранили его запах. Открывается стерильная банка, предмет оборачивается во фланелевую салфетку, сверху накрывается фольгой и хранится час. Салфетка впитывает запах. Позже у подозреваемого берут образцы запаха с паховой зоны или подмышечной части, — рассказывает криминалист.
И здесь на помощь борцам с преступностью приходят четвероногие помощники. Три полицейских пса должны понюхать улику и найти совпадение среди образцов. Если все три обученные собаки остановятся около одной банки, то следствие может сделать вывод.
Девушка также выезжает на задержания с подразделением «Арлан». Её задача — подробно зафиксировать каждый шаг бойцов. Подозреваемые могут в момент задержания быстро скрыть или выбросить улики.
— Обязательно при задержании бывают понятые. В основном, это прохожие или соседи. Когда приезжает группа захвата, это зрелищно и очевидцев собирается много. Мы благодарны, что они идут на контакт и помогают, соглашаясь быть понятыми, — объясняет криминалист.
Эта служба и опасна и трудна
Кымбат признаётся, что работа ненормированная. Но вышедшая недавно из декрета мама прекрасно справляется. Ей помогает супруг — бывший работник следственного управления. Познакомились они на вызове, сейчас воспитывают трёхлетнего сына.
— Я рада, что вышла за сотрудника. Он понимает, что построение может быть в пять утра или ночные выезды. На выходных он сидит с ребёнком, пока я на оперативных мероприятиях. Со временем привыкаешь ко всему, приходится работать над саморегулированием. По молодости я не понимала это, а сейчас стараюсь жить осознанно. Каждое движение, каждый вдох и выдох делать с осознанием. Ведь особенно на работе нельзя что-то выполнять на автомате. У меня был случай, когда я положила документ в сейф, который должен был лежать на столе. И я поняла, что надо всегда быть бдительным. Каждый элемент важен. Даже не смотря на то, что режим дня сбивается и концентрация падает из-за недосыпов, — рассказывает Кымбат.
Фото из личного архива Кымбат
Оперативно-дежурная группа департамента выезжает на самые резонансные и крупные преступления. За годы у них развивается чутьё и они буквально ощущают по следам, что произошло.
— Был случай, когда заявили об убийстве. Мы приехали, а женщина открывает дверь и говорит, что ничего не случилось. Глаза бегали, голос неуверенный. Мы не можем вламываться, поэтому сидим в машине и ждём. И вот она вновь звонит в 102. Мы зашли в помещение и в доме много комнат было. Везде были стены окровавленные... мы заходим: здесь тело, тут тело. И заходя в каждую комнату мы уже ожидали увидеть ещё одно, — вспоминает специалист.
Самое страшное в работе — смерть детей. Родители зачастую не способны принять случившееся и говорят с умершими детками, будто они живые, обещают куда-то сводить или что-то купить.
— Стараешься убирать это из головы, чтобы это не сказалось на качестве работы. Важно оставаться сочувствующим, но при этом хладнокровным. Иначе ты отдаёшь энергию в пустоту, хотя она нужна для работы, — говорит Кымбат.
Психологически правоохранителей спасает юмор. В силу специфики работы — чёрный. Кымбат рассказывает, что до замужества была заядлым юмористом, веселила коллег. Но после брака и материнства это осталось в прошлом. Сейчас свои эмоциональные силы они тратит на развитие: читает книги, всегда изучает что-то новое. Дважды в неделю в обед она стала ходить на йогу.
— Я человек благодарный и ценю каждого человека. И я вижу, что вокруг меня такие же люди. Всегда благодарят потерпевшие за нашу работу. А она непростая, ведь идеальных следов не бывает. Это картина, собранная из осколков, — заключила наша героиня.