Авария на газораспределительной станции произошла девятого октября в 21:50. В районе Береке от газовых труб пошли серые клубы, жители слышали гул. Аварийной службе в темноте пришлось срочно закрывать задвижку, подключать дома к другой линии. Как рассказал Дилдабай Тайшымов, директор управления магистральных газопроводов, для обеспечения газом потребителей новых районов на ГРС подняли давление. Но в 21:45 произошла утечка, давление упало. По словам специалистов, вылетела крышка конденсатосборника, которая была заварена. Её диаметр — 300 миллиметров, оттуда пошёл газ. С причинами произошедшего должна разобраться специальная комиссия. Фарида ЗАРИП