— Некоторые спасатели и медики принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, — отмечают в министерстве.Фото: МЧС РК Так, на фото можно увидеть кинолога РОСО Ерика Берлыбекова и его собаку по кличке Джейкоб. Они нашли как выживших пострадавших в Турции, так и помогли обнаружить тела погибших. Фото: МЧС РК Также на фото кинолог Дмитрий Денисов и пёс Чарли. Год назад лабрадор нашёл туриста под лавиной. Третий кинологический расчёт — Адлет Кудайбергенов и его напарник по кличке Евра. Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло седьмого октября в западном Афганистане. Погибли более двух тысяч человек, 600 домов разрушены или частично повреждены. Казахстан направит гуманитарную помощь.
