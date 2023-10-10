В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что отряд казахстанских спасателей вылетел в пострадавший от землетрясения Афганистан. В составе группы 45 человек и три служебные собаки.
— Некоторые спасатели и медики принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, — отмечают в министерстве.
Фото: МЧС РК Так, на фото можно увидеть кинолога РОСО Ерика Берлыбекова и его собаку по кличке Джейкоб. Они нашли как выживших пострадавших в Турции, так и помогли обнаружить тела погибших. Фото: МЧС РК Также на фото кинолог Дмитрий Денисов и пёс Чарли. Год назад лабрадор нашёл туриста под лавиной. Третий кинологический расчёт — Адлет Кудайбергенов и его напарник по кличке Евра. Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло седьмого октября в западном Афганистане. Погибли более двух тысяч человек, 600 домов разрушены или частично повреждены. Казахстан направит гуманитарную помощь.