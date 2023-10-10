В Алматы начали поэтапно подключать к отоплению социальные объекты: школы, детские сады, больницы и поликлиники.
— Решение принято с учётом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности, — объяснили в пресс-службе акимата Алматы.
Когда тепло появится в домах алматинцев, зависит от погоды, отметили в ведомстве. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет по-летнему тепло. А вот утро пятницы начнётся с +5 градусов. Далее температура будет постепенно снижаться. Ранее в Минэнерго сообщали, что отопительный сезон в Алматы планируют начать 15 октября.