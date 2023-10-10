Благодаря чему снизилась инфляция? Смаилов поспорил с Нацбанком
1 / 2
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что значительное замедление инфляции стало возможным благодаря работе кабмина, передаёт Informburo.kz.
На заседании правительства 10 октября зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил, что годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд.
— Текущий уровень составляет 11,8%. Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление, — сказал Шолпанкулов.
По его данным, месячная инфляция замедлилась до 0,6%. Однако темпы её роста всё ещё значительно превышают среднеисторические значения.
В свою очередь премьер-министр не согласился с доводами представителя Нацбанка.
— Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года — это неправильно. Замедление инфляции стало возможным в результате принимаемого правительством комплекса мер, — заявил Алихан Смаилов.
Он поручил всем ответственным госорганам и акиматам продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания.
На фоне высокой инфляции и роста цен в прошлом году показателю сложно увеличиваться по отношению к нынешнему периоду. В статистике это называется «эффектом высокой базы».