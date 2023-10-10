Здания, в которых расположены творческие кружки, не соответствуют установленным требованиям. Об этом на брифинге в РСК сообщила член ревизионной комиссии по Атырауской области Ляззат Аккажиева. Проверка выявила нарушения на 426,5 млн тенге. Из них финансовые — 6,5 млн тенге, неэффективно запланированные бюджетные средства — 317,2 млн тенге, неэффективно использованные — 102,6 млн тенге.
— Установлено, что кружки, открытые на основе государственных творческих заказов, размещены в зданиях, не соответствующих требованиям. А именно — в офисных, сервисных и бизнес-центрах, аптеках, на цокольных этажах, в административном здании коммунального рынка «Сарайшык», — рассказала Аккажиева.
Ранее программу Art Sport закрыли в Алматы из-за нарушений. Прокуратура выявила многомиллионные хищения бюджетных средств. Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Более 10 работающих по программе тренеров ранее были судимы.