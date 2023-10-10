Нарушение выявили прокуроры Уральска. 14 получателей гранта в подтверждении целевого использования денег предоставляли фиктивные документы о покупке рогатого скота. В реальности это был уже забитый скот и зарегистрированный на родственников.

Более того, они вовсе не занимались предпринимательством, на которое ранее получили гранты для реализации бизнес-проекта.

— В судебном порядке удовлетворены требования о взыскании с восьми участников сумм в размере 5,1 миллиона тенге, с двумя заключены мировые соглашения о возврате 2,4 миллиона тенге, четверо в добровольном порядке возместили сумму выданных грантов в государственный бюджет, — сообщили в прокуратуре.

На сегодня шесть несостоявшихся бизнесменов вернули в казну более четырёх миллионов тенге.