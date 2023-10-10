Токаев поручил МВД тщательно расследовать гибель студента в Щучинске
Президент поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в Щучинске, сообщает Акорда.
— Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль, — говорится в сообщении.
Тело студента четвёртого курса Высшего технического колледжа Щучинска Романа Бодагова обнаружили ночью на железнодорожных путях близ перегона Курорт — Боровое — Джамантуз. Полиция тогда завела дело по статье 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Жители Щучинска писали в социальных сетях, что юноша мог совершить суицид или быть убит из-за вымогательств. Более того, называли конкретные фамилии рэкетиров.
Позже мать погибшего Романа записала видеообращение к президенту.
— Мой сын подвергался неоднократному вымогательству. Считаю, что в нашем городе орудует ОПГ. С Романа трясли деньги, а также оказывали психологическое и физическое давление. В ночь на шестое октября мой сын вышел из дома, а через полчаса после исчезновения его нашли мёртвым на железнодорожных путях. Считаю, что моего сына убили из-за этой ситуации с вымогательством. Я знаю много студентов, которые подвергаются подобным вымогательствам, но они боятся открыто говорить об этом, — сказала женщина в своём обращении.
В комментариях под этим видео департамент полиции региона написал, что расследование уже ведётся по статье 194 УК РК «Вымогательство».