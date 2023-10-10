Полицейским удалось вернуть деньги, которые пенсионерка из Уральска передала мошенникам, передаёт Polisia.kz. 84-летняя женщина рассказала, что седьмого октября ей позвонили лже-полицейские. Они заявили, что её внучка стала виновницей ДТП. Для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги. Пожилая женщина передала полтора миллиона тенге курьеру. Только когда её дочь вернулась домой, она поняла, что стала жертвой мошенников.
— Сбережения у пенсионерки забирал местный таксист — аферисты наняли его с помощью приложения. Он направлялся в сторону Атырауской области. Оперативники позвонили таксисту и рассказали, что посылку заказали мошенники. Он усомнился в происходящем и согласился проехать в отдел полиции. Пакет пенсионерки мужчина передал оперативникам для возвращения потерпевшей. Оказалось, что доверчивая женщина тщательно спрятала деньги, завернув их в шерстяные носки, — рассказали правоохранители.
Проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».