Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Борт вылетел в 8:00 из южной столицы Казахстана. Самолёт вернётся в Алматы примерно в 23:45. Ранее казахстанское посольство ранее просило наших соотечественников оставаться в безопасных местах. Вернутся в страну планируют 118 человек.

Ситуация в Израиле

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение. По последним данным властей Израиля, погибли не менее 600 человек. Минздрав Палестины сообщает о более 400 погибших. Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане. МИД РК призывал стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путём.