— Девятого октября в 21:50 поступило сообщение, что в районе Береке произошёл взрыв на газорегуляторной станции, — рассказал Ислам Илеуов, главный специалист отдела ЧС района Астана в Актобе. — На место вызова направили силы и средства службы пожаротушения. Прибывшие специалисты установили, что произошла утечка газа конденсатосборника перед регуляторным пунктом. Аварийная служба закрыла задвижку. Угрозы нет.

Около 22 часов жители района Береке увидели на газопроводе клубы серого газа. Люди выходили из домов, чтобы узнать, что происходит. Как выяснилось, на газопроводе возник свищ. На место были стянуты силы ДЧС.Директор управления магистральных газопроводов Дилдабай Тайшымов сообщил, что из-за произошедшего подачу газа в дома не ограничивали. Их подключили к другой линии. Утром специалисты приступают к ремонту.