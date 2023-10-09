Какие звезды казахстанского футбола оказались на скамейке запасных? Шесть успешных футболистов, чьи карьеры стремительно пошли на спад.

Спады в карьерах казахстанских футболистов

В вопросе, сколько зарабатывают футболисты в Казахстане, все зависит от места спортсмена в рейтинге и его «арендной» стоимости. Но остаться на вершине в мире футбола нелегко даже фаворитам. Случается, что звезды с крупными гонорарами и блестящим будущим, оказываются на скамейке запасных. Какие казахстанские футболисты прошли через подобное – читайте далее.

Роман Муртазаев – несостоявшийся прорыв

Роман Муртазаев громко заявил о себе еще в начале карьеры. Его имя часто было на слуху среди любителей делать ставки на спорт, ведь форвард прославился голевым чутьем, быстрой игрой и хорошим чувством командной игры.

Успешные годы в «Иртыше» и «Астане»

В число лучших футболистов Муртазаев вышел в составе команды «Иртыш». На вершину успеха его вывел сезон 2016 года, когда он забил за все турниры 19 голов, завоевав звание лучшего бомбардира команды. Молодой форвард тут же вошел в список самых перспективных футболистов Казахстана и появился на радаре национальной сборной.

Большим шагом в карьере футболиста стал переход в столичную «Астану», в составе которой он провел 3 года. Этот период пришелся как раз на «золотую эру» команды, когда она 5 лет подряд становилась чемпионом страны.

Провал в «Тоболе» и потерянный вектор карьеры

Дела пошли на спад в 2020 году вместе с переходом форварда в костанайский «Тобол» в попытке «перезапустить» карьеру. Но за весь сезон ему удалось забить всего 2 мяча, тогда как ранее «нормой» было 6-8 голов. Футболист начал все реже появляться на поле, а его игра перестала выделяться и влиять на командный результат. В итоге он потерял свое место в стартовом составе.

Бауыржан Исламхан – талант поколения, прерванный баном

Бауыржан Исламхан долгое время был в списке знаменитых футболистов Казахстана, а многие эксперты называли Исламхана главным талантом своего поколения. Головокружительный успех прервал провал в допинг-тесте.

Взлёт в «Кайрате» и переход в «Аль-Айн»

Карьера Баурыжана Исламхана пошла в гору в 2014 году, когда он появился в составе ФК «Кайрат». Он не просто стал одним из игроков, а завоевал лидерство и звание капитана команды. Его игру ставили в пример другим футболистам, особенно мастерский дриблинг и точные передачи. В этом клубе игрок провел несколько очень успешных сезонов, а в 2020 году вышел на международный уровень, получив приглашение в одну из самых титулованных команд Азии «Аль-Айн».

Дисквалификация и упущенный пик карьеры

Переход в «Аль-Айн» считался невероятным успехом и Исламхана ждали дальнейшие победы. Но перспективный полузащитник не закончил даже адаптацию к новому клубу. В конце 2020 года прогремела новость о дисквалификации – в крови игрока нашли следы запрещенного вещества (метилгексанамина), что привело к бану на 2 года.

Возвращение в КПЛ, но без прежней лёгкости

Когда срок дисквалификации закончился, Исламхан вернулся в игру, заново подписав контракт с «Кайратом». От него ждали прежней скоростной и динамичной игры, но надежды не оправдались. Длительный простой и психологическое давление плохо сказались на качестве игры. Футболист так и не смог вернуть былую форму, утратив позиции на поле.

Абзал Бейсебеков – верность «Астане» и потеря статуса

Абзал Бейсебеков – это пример игрока, который практически всю свою карьеру посвятил одному клубу, а его игра Бейсебеков нередко приводила команду к победе.

Лучшие годы и выступления в еврокубках

На протяжении нескольких сезонов подряд Абзал Бейсебеков выходил на поле в числе основных игроков в центре обороны. Он демонстрировал надежность, слаженное взаимодействие с командой, быструю реакцию на атаки противников. В 2019-2021 годах он активно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, закрепив за собой звание одного из лучших защитников казахстанского футбола.

Сокращение игрового времени и неопределенное будущее

В последние годы карьера защитника пошла под уклон, о чем говорит значительное сокращение игрового времени. Если еще в 2023 году он провел на поле 1248 минут, то в 2024 году – всего 573 минуты. Бейсебеков все чаще оказывается на скамье запасных и все реже получает приглашение в национальную сборную.

Максим Федин – от надежды до забвения

В свое время имя Максима Федина звучало только в контексте самых популярных футболистов Казахстана. На молодого полузащитника возлагал немалые надежды тренерский состав «Тоболя», ему прочили место в национальной сборной и даже прогнозировали переход на международный уровень.

Успехи в «Тоболе» и интерес европейских клубов

С 2018 года по 2021 год Максим Федин играл в составе костанайского «Тоболя» и этот период стал расцветом его карьеры. Результативный и надежный полузащитник быстро привлек внимание многих клубов Казахстана и некоторых команд из Восточной Европы.

Провал аренды и падение стоимости

«Черная полоса» игрока началась в 2020 году с приходом в «Тобол» тренера Григория Бабаяна. Новый руководитель инициировал аренду полузащитника в команду «Кайсар». Но участие в новом составе оказалось провальным – за 15 матчей сезона Федин забил всего 1 гол, что существенно снизило его стоимость.

Скитания по клубам и спад карьеры

Далее пошла целая череда не очень успешных аренд: за период с 2021 по 2025 год полузащитник сыграл за «Актобе», «Туран», «Ордабасы», «Иртыш». Отсутствие значимых результатов показало, что Федин не готов выдерживать конкуренцию и одинаково хорошо работать в разных составах. Снова закрепиться в числе лучших футболистов ему так и не удалось.

Эльхан Астанов – лучший игрок КПЛ 2022, но не лидер «Астаны»

До недавнего времени ставки на футбол не обходились без упоминания имени Эльхана Астанова. Его по праву считали одним из самых сильных игроков страны и прогнозировали стремительный успех, что до определенного момента было правдой.

Прорыв в «Ордабасы» и признание в лиге

Громко заявить о себе Астанову удалось в составе шымкентского «Ордабасы». Уже в 22 года он завоевал звание главного форварда команды, забив 7 голов и став лучшим игроком КПЛ 2022 года. Высокая скорость игры, точные и мощные удары, умение работать и на фланге и в центре атаки сделали его желанным приобретением для национальной сборной и зарубежных команд.

Сложности после перехода в «Астану»

В начале сезона 2023 года форвард перешел в столичную «Астану», что вместо ожидаемого толчка в карьере принесло череду неудач. Из-за смены тренера, жесткой конкуренции внутри клуба и завышенных ожиданий футболист не смог качественно адаптироваться к новой команде и показать себя.

Потеря стабильности и спад результативности

Если в «Ордабасы» Астанов просто блескал, то в «Астане» его результативность резко упала. Он все реже появлялся в стартовом составе, его игровое время сокращалось. В итоге в 2024 году он провел на поле всего 502 минуты, забив 3 мяча.

Абылайхан Жумабек – молодой нападающий без прогресса

Абылайхан Жумабек тоже вошел в число футболистов, имена которых громко звучали в начале карьеры, но практически замолчали после ее пика. Форвард с отличным голевым чутьем, высокой скоростью и точностью игры подавал большие надежды, но не смог реализовать все свои возможности.

Успехи в «Таразе» и вызов в сборную

Играя за клуб «Тараз», Жумабек демонстрировал завидную результативность. В 2022 году он забил 8 мячей в матчах КПЛ, а в Кубке Казахстана подарил команде еще 6 голов. Такая статистика не могла не привлечь внимание тренеров сборной и более крупных клубов.

Падение уровня игры в «Актобе»

После невероятно успешного сезона-2022 Абылайхан Жумабек перешел в «Актобе», но на этом его полоса везения закончилась. Игра в более сильной команде раскрыла немало слабых сторон форварда, с которыми он не мог справиться. Уверенность футболиста стала падать, а вместе с ней результативность и игровое время. Постепенно место в основном составе ушло из рук Жумабека.

Сезон в «Жетысу» и кризис карьеры

Перезапустить карьеру форвард попробовал с переходом в клуб «Жетысу» в сезоне-2024. Но вернуться в прежнюю форму так и не удалось. За 19 матчей в составе новой команды Жумабек забил всего 1 гол, демонстрируя весьма неуверенную игру. Отвоевать былые позиции не получилось и с присоединением в 2025 году к клубу «Туран», а еще чуть позднее в этом же сезоне – к «Ордабасы».

Причины резкого спада казахстанских футболистов

Практически все футболисты из этого списка столкнулись с «обрушением» карьеры после перехода в более сильные клубы. Игрокам нелегко справляться с завышенными ожиданиями болельщиков и тренеров. Неудачи начинаются, как правило, с потери уверенности в себе, что неизбежно сказывается на качестве игры и вере в свои силы в следующих матчах. И этот «снежный ком» погребает под собой карьеры перспективных футболистов.