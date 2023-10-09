Смертельное ДТП произошло девятого октября на трассе Алматы — Бишкек. Polisia.kz сообщает, что 37-летняя водитель Hyundai выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. За рулём последнего был мужчина 1987 года рождения. Водитель легковушки и трое пассажиров, а также один пассажир автобуса скончались на месте аварии. Ведётся следствие. Стражи порядка проводят необходимые экспертизы. Ранее так же в Алматинской области смертельная авария произошла на дороге Кайынды — Саты. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом. Погибла женщина, 34 человека пострадали.