Девятого октября в Уральском городском суде вынесли приговор
в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя. Семь человек обвинялись в получении взятки
за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному предъявлено обвинение в даче взятки.
Приговором суда всем взяткополучателям в качестве наказания назначили штрафы. И только взяткодатель, пенсионер Ринат Туксумбаев, получил реальный срок в семь лет. Находящихся под стражей экс-майора полиции и транспортного инспектора освободили из зала суда.
Такое неожиданное решение судьи Асылбека Имангалиева, мягко говоря, шокировало не только родственников и адвокатов осуждённого, но и всю общественность.
— Я считаю приговор абсурдным и впервые за всю свою деятельность столкнулась с такой ситуацией. Мой подзащитный пенсионер. Человек, страдающий множеством хронических заболеваний. Находящийся более восьми месяцев под стражей после оглашения приговора остался «сидеть». Его приговорили к семи годам, а взяткополучатели, сотрудники правоохранительных органов и госслужащие, дававшие клятву и присягу, почему-то отделались штрафами и вышли на свободу. Мы не говорим, что не согласны с приговором этих ребят, он вполне законный. В судебной практике довольно часто практикуется замена лишения свободы на штраф. Чем содержать осуждённого под стражей и тратить на него 1,5 миллиона тенге, целесообразнее будет пополнить казну за счёт штрафа и содержать сирот, пенсионеров и инвалидов. Но штраф должен быть серьёзным, размеры увеличены. Люди соглашаются, ищут деньги, берут кредиты, продают недвижимость и в течение месяца оплачивают штраф. В противном случае штраф меняют на реальное лишение свободы, — говорит адвокат осуждённого Туксумбаева Тамара Сарсенова.
Оказалось, что всю свою жизнь 48-летний Ринат Туксумбаев был на воинской службе, получил немало благодарственных писем. И даже вытащил человека из горящего дома, за что был удостоен награды от главы МВД. По словам Сарсеновой, за всю службу он ни разу не был замечен в коррупционных преступлениях. Несколько лет назад Туксумбаев после инфаркта был вынужден уйти на пенсию. Для того, чтобы содержать семью, он устроился сопровождающим машины с зерном из России.
— Он не перевозил наркотики, а лишь встречал на таможне машины с зерном и провожал их. Мой подзащитный говорит, что ему платили лишь 2% с каждой машины. А взятки он давал не по своей воле и не предлагал всем подряд. В его машину вмонтировали скрытую камеру, и по записям видно, как он спит в машине, а в окно ему в 3:00 стучит полицейский и говорит, что у них рейд и надо отдать. В противном случае сотрудники придирались до каждой мелочи, вплоть до трещины на лобовом стекле, — рассказала Тамара Сарсенова.
По её словам, в уголовном деле была масса нарушений. К примеру, подслушивающее устройство в машину Туксумбаева установили после того, как инсценировали ДТП. Позже в одном из участников аварии мужчина узнал сотрудника антикоррупционной службы. Адвокат уверена, что ни один сотрудник не имеет право подвергать опасности жизнь и здоровье человека.
В суде Туксумбаев полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, рассказывал детали, указал всех взяткополучателей. Однако всё оказалось бесполезным.
Более того, за два дня до приговора в суде объявили, что приговор будет зачитываться в здании департамента полиции и будет показательный процесс.
— Мы поняли, что четырёх сотрудников при своих же коллегах лишат свободы. В понедельник нам говорят, что приговор огласят в здании суда. Далее на месте мы видим, что приехали сотрудники спецназа, мы опять думаем, что они приехали за всеми подсудимыми. Но в итоге они не понадобились, никого не арестовали. Всем раздали небольшие штрафы и отпустили домой. Всех, кроме Туксумбаева. В комментариях люди писали: «Наверное сел тот, кто не отдал». Я далека от этой мысли, судья — бывший прокурор, он молод, президент надел на него мантию и поверил в него. Я не могу допустить мысли, что судьи, рассматривая дела о взятках, получили взятку от других лиц. Ведь после такого приговора создаётся впечатление, что брать можно, а давать нельзя. Более того, общая сумма не превышает даже 600 тысяч тенге, даже миллиона нет, — заявила Тамара Сарсенова.
Супруга Туксумбаева Гульнара Тайбагарова говорит, что с супругом прожили 26 лет и воспитали троих детей, младшему из которых всего 10 лет. И он до сих пор не знает, где папа. Её супруг всю жизнь работал честно, ушёл на пенсию в звании сержанта. Жили они небогато, поэтому нашёл работу.
— Мужу не давали работать, всё время останавливали сотрудники, требовали деньги. Он очень переживал по этому поводу, просил прощения у суда, он раскаялся, — говорит женщина.
Родственники и защитники Рината Туксумбаева заявили, что непременно будут обжаловать приговор и обращаться во все инстанции. Начиная от областного суда ЗКО и заканчивая президентом. Они также выразили надежду, что по данному приговору соответствующие органы проведут проверку.
