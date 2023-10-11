— Маммография — основной метод скрининга рака груди. Проведение маммографии каждые два года позволяет выявить опасные образования, когда опухоль ещё не успела распространиться за пределы молочной железы. Однако маммография имеет свои ограничения. У женщин до 40 лет молочная железа имеет более плотную структуру, что затрудняет обнаружение изменений на ранней стадии. В таких случаях мы используем дополнительные методы диагностики: УЗИ и биопсия. Даже на поздних стадиях рак груди может быть лечим, — рассказала Башарова.

образование уплотнения или комков в груди, которые могут быть болезненными или безболезненными;

изменение формы или размера груди. Например, появление выпуклостей или вдавлений;

изменение цвета кожи на груди, такое как появление красных или тёмных пятен;

выделения из соска, которые могут быть кровянистыми или желтоватыми;

ощущение сильного зуда или жжения в груди;

появление узлов в подмышечных областях.

Онколог поликлиники №8 в Алматы Гульнур Башарова рассказала, что только она ведёт 522 женщины с раком молочной железы. Недавно в списке появились шесть новых пациентов. О болезни они узнали при скрининге.Врачи неустанно повторяют, что вероятность полного выздоровления снижается с увеличением стадии заболевания. Поэтому жителям следует не отказывать от бесплатных обследований, на которые приглашают медсёстры. Врач назвала признаки рака молочной железы. Некоторые из них неочевидные:Если вы заметили любой из этих признаков, необходимо обратиться к врачу для проведения дополнительных обследований и диагностики.