— На розыск ориентировали все наружные службы управления полиции. Авто заметил неподалёку от места угона и задержал экипаж патрульной полиции. После остановки злоумышленники попытались скрыться, но были пойманы, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Полицейские «по горячим следам» задержали троих автоугонщиков. Злоумышленники выехали со двора дома на улице Жамбыла на чужом Audi. Угон произошёл в 7:40 десятого октября.Угонщиками оказались трое парней 2006, 2005 и 2003 годов рождения. Они рассказали, что машина была не заперта и они захотели погреться. А увидев ключ в замке зажигания, решили прокатиться. Иномарку вернули владельцу 1961 года рождения. А в отношении угонщиков завели уголовное дело. Им грозит от штрафа до пяти лет заключения.