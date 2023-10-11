По данным «Казгидромета», 12 октября ночью и утром на севере и востоке ЗКО прогнозируется туман. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.