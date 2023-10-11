Фото предоставлено Эрикой Ганиной

— Для меня примером служит мой тренер, на втором месте Хабиб Нурмагомедов. А свой первый шаг я сделала благодаря Карине Сисеновой. Серьёзно заниматься начала с 2019 года, в 2020 переехали из посёлка в город. У нас в зале всего две девочки занимаются, мы работаем наравне с мальчишками. У меня сейчас планы построены только на 10-15 лет, я буду продолжать развиваться. А в 20 лет — выйти на профессиональный уровень. Мой тренер мне как второй отец, мы тренируемся с девяти лет.

— Я её возил каждый день за 45 километров на тренировки, домой мы приезжали в 23 часа. Это продолжалось где-то полтора года. Потом дочь выиграла чемпионат Казахстана по jiu jitsu (японское элитарное боевое искусство), её заметили. Да и желания у неё больше появилось. Ездим мы везде за свой счёт, очень тяжело собирать деньги. На Малайзию мы миллион с лишним собирали. В долги залезли, машину продали. Все выступления смотрим в прямом эфире. Сейчас она двукратная чемпионка мира, а помощи никакой нет. Нам ни поздравлений, ни грамоты не дали, — говорит мужчина.

— Когда мои воспитанники побеждают — это лучшее, что может случиться в моей работе. С Эрикой мы вместе почти пять лет. Конечно, хотелось бы отметить Руслана Аристанова, который поставил ей базу и Тимура Ешева, который продолжил заниматься с ней и вывел на мировой уровень. С самого начала Эрика была образцом дисциплины. Спасибо её родителям. Особенно отцу Сергею, который ещё в самом начале возил её каждый день на тренировки с посёлка, — говорит тренер Эрики Марат Шергалиев.

— Дисциплина бьёт талант. 1% таланта и 99% труда. Вот, что отличает чемпионов от обычных спортсменов. Эрика в этом плане очень строга к самой себе. У неё чемпионское мышление: нет мысли, что она проиграет... Наши поездки мы оплачиваем сами. Федерация, к сожалению, нам не помогает. Спасибо моим друзьям, которые поддерживают нашу команду. Эрика занимается бесплатно. Абонемент на тренировки, спортивные добавки для восстановления после тяжёлых тренировок, бинты для рук, капа для защиты зубов. Итого в среднем выходит 30-40 тысяч тенге в месяц, — рассказал Марат Шергалиев.

Эрика Ганина за пять лет занятий единоборствами стала двукратной чемпионкой мира. Четырнадцатилетняя девочка своё первое золото получила на чемпионате мира по Muay Thai (Тайский бокс — прим. автора) в прошлом году. В этом году она стала лучшей в Gamma MMA (единоборство с сочетанием множества техник). В планах у чемпионки к 18 годам соревноваться с профессионалами.По словам Эрики, в спорт её привел отец. В детстве показывал приемы, а потом отдал на секцию каратэ. Уже через пол года девочка отправилась на соревнования, где познакомилась с Кариной Сисеновой — чемпионкой мира по MMA. Девятиклассница вдохновилась победами коллеги по цеху и стала упрашивать отца о переходе в другой клуб. Тогда семья проживала в посёлке. Глава семейства возил дочь на тренировки каждый день.Отец Эрики рассказал, что дочь с детства была активная. Поэтому когда в посёлке открылась секция каратэ, девочку сразу же туда записали. От первых побед семья ждала хотя бы медали за третьи места в областных соревнованиях. Никто не мог подумать, что медали будут с чемпионатов мира.Марат Шергалиев — основатель бойцовского клуба SVR mma и тренер Эрики. Мужчина в спорте с детства, начинал свой путь с национальной борьбы казакша курес, затем перешёл на грэпплинг (разновидность борьбы) и ММА. Выступал на областных, республиканских и мировых чемпионатах.Четырнадцатилетняя девочка является чемпионкой Казахстана и мира по Муай Тай. Так же победительницей турнира Turkic world по грэпплингу, бронзовый призёр чемпионата РК по Панкратиону, и многих областных, республиканских и международных турниров. По словам тренера, Эрика работает наравне со всеми, и даже встаёт в пару с тренером. Так как она девочка, её нагрузки пытаются снизить. Но она не любит, когда так делают и всегда работает на максимум.Вместе с Эрикой и другие Уральские спортсмены показали хорошие результаты на чемпионате мира. Муслим Болатжан занят первое место, мальчику всего девять лет. Десятилетний Ахмад Болатжан получит второе место, а восьмилетнему Расулу Алибекову присудили третье место. Кроме того, в начале сентября уральские спортсмены заняли призовые места на чемпионате Азии по грэпплингу. Эльнара Таскалиева и семилетний Аслан Искандиров привезли золото, а пятилетний Аскар Омар и Уали Кисамбаев, который выступал в категории 18+, привезли бронзовые медали.