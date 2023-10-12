— Жители улицы Байконурской обратились в акимат с просьбой построить новый мост, который ведет к остановке. Старый был в аварийном состоянии. Новый мост выполнен из железа. Его основание состоит из рифлёного листа, установлены прочные перила, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Новый мост вместо аварийного построили по программе «Бюджет народного участия». Его возвели за два месяца, сообщают в акимате города. Мост длиной 21 метр жители сам построили ещё в 90-х годах. Он был из дерева.Благоустроили и прилегающую территорию: обустроили тротуар, поставили новые столбы наружного освещения и установили малые архитектурные формы.