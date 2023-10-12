— По оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП. Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана. Для этого нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта, — отметил глава государства.

— На сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи. Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан, — поручил Токаев.

Необходимо в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта в Казахстане, сказал Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge.Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Прежде всего, считает президент, использовать новшество следует в нефтегазовом секторе, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. При этом необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта.Digital Bridge проходит в Астане 12 и 13 октября. Основная тема форума — роль искусственного интеллекта в современном мире.