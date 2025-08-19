Днем 20 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 20 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков, утром туман. Ночью + 15 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области малооблачно. На севере и западе области дождь, гроза. +32 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. На западе, востоке и севере области дождь, гроза. Днем +25 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com