Президент поручил правительству досрочно завершить развёртывание 5G в Казахстане. На форуме Digital Bridge Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры.
— Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг, — поручил глава государства.
Он отметил и важность обеспечения доступа к интернету жителей самых отдалённых районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутников.