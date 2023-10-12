— Управлениям городской мобильности, энергетики и водоснабжения, экологии и окружающей среды, планирования и урбанистики, строительства и аппаратам акимов районов при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту улично-дорожной сети при восстановительных работах после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций предусмотреть обустройство ливневой канализации, — говорится в документе.

При проведении различных строительно-ремонтных работ в Алматы необходимо обустроить ливневую канализацию. Соответствующее постановление акимата вступило в силу 10 октября.Также аким поручил при восстановлении покрытия проезжей части после работ на инженерных коммуникациях предусмотреть нанесение дорожной разметки. Сейчас протяжённость арычной сети в Алматы составляет 1 525 километров. До конца 2024 года обещают построить ещё 376 километров.