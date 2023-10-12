Сбор вне кассы и закрытые туалеты: Антикор проверил туробъекты Алматинской области
1 / 2
Антикоррупционные волонтёры с проверкой посетили озёра Кольсай, Кайынды и Иссык. Основанием стали «распространённые в сети видео с критикой туристической инфраструктуры региона».
Вероятно, речь идёт о ролике российского тревел-блогера Александра Снитовского. Он показал платные уличные туалеты и рассказал, что за определённую сумму можно добраться на авто в локации, куда официально проезд закрыт. Критике блогер подверг и качество туристических автобусов. Один из таких недавно попал в ДТП, унесшее жизнь человека.
В антикоррупционной службе рассказали, что при мониторинге выявили риски:
— ... непрозрачность в оплате и целевом использовании экосборов, не функционирование и ненадлежащее обслуживание модульных общественных уборных, а также несоответствующее оказание услуг. При въезде на территорию национального парка «Көлсай көлдері» сотрудники могли использовать наличную форму оплаты в обход кассы, — говорится в сообщении.
Стационарный модульный туалет, купленный в 2022 году акиматом Кегенского района за 11,4 млн тенге на момент проведения мониторинга не работал. Там отсутствовали электричество и вода. Ещё три туалета были закрыты.
Волонтёры, помимо прочего, отметили и плохое состояние дороги от села Саты до озера Кайынды.
Учитывая, что это «напрямую влияет на туристическую отрасль и имидж Алматинской области», волонтёры дали рекомендации:
разработать документ по развитию туристической отрасли области с учётом обновления инфраструктуры;
проанализировать состояние и обеспеченность региона санитарно-гигиеническими узлами;
принять меры по строительству дороги от села Саты до озера Кайынды и ограничению использования авто ниже стандарта «Евро-4» для перевозки туристов;
устранить деревянные туалеты на туристических объектах.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!