Антикоррупционные волонтёры с проверкой посетили озёра Кольсай, Кайынды и Иссык. Основанием стали «распространённые в сети видео с критикой туристической инфраструктуры региона». Вероятно, речь идёт о ролике российского тревел-блогера Александра Снитовского. Он показал платные уличные туалеты и рассказал, что за определённую сумму можно добраться на авто в локации, куда официально проезд закрыт. Критике блогер подверг и качество туристических автобусов. Один из таких недавно попал в ДТП, унесшее жизнь человека. В антикоррупционной службе рассказали, что при мониторинге выявили риски:
— ... непрозрачность в оплате и целевом использовании экосборов, не функционирование и ненадлежащее обслуживание модульных общественных уборных, а также несоответствующее оказание услуг. При въезде на территорию национального парка «Көлсай көлдері» сотрудники могли использовать наличную форму оплаты в обход кассы, — говорится в сообщении.
Стационарный модульный туалет, купленный в 2022 году акиматом Кегенского района за 11,4 млн тенге на момент проведения мониторинга не работал. Там отсутствовали электричество и вода. Ещё три туалета были закрыты. Волонтёры, помимо прочего, отметили и плохое состояние дороги от села Саты до озера Кайынды. Учитывая, что это «напрямую влияет на туристическую отрасль и имидж Алматинской области», волонтёры дали рекомендации:
  • разработать документ по развитию туристической отрасли области с учётом обновления инфраструктуры;
  • проанализировать состояние и обеспеченность региона санитарно-гигиеническими узлами;
  • принять меры по строительству дороги от села Саты до озера Кайынды и ограничению использования авто ниже стандарта «Евро-4» для перевозки туристов;
  • устранить деревянные туалеты на туристических объектах.