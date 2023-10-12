— На почве возникших семейных конфликтов внук обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки и родного дяди со всеми совместно проживающими членами семьи. Свои требования мотивировал тем, что является законным и единственным собственником дома, — рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда.

— Пенсионерка имеет тяжёлую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями. Учитывая преклонный возраст, родственные отношения между ней и истцом, длительное проживание в спорном жилом, с учётом критериев разумности и справедливости, принято решение об отказе в выселении бабушки, — говорится в постановлении.

Дело о выселении из частного жилого дома рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам. 30 лет назад супруги построили общий дом. В нём вырастили детей и внуков. Согласно материалам дела, по уговору дочери пенсионеры подарили внуку свои доли в жилище. Пожилые люди продолжают проживать в доме, оплачивать коммунальные услуги и налоги за недвижимость.Суд первой инстанции вынес решение в пользу внука, выселив пенсионерку. Но апелляционная коллегия решение изменила.Документ вступил в законную силу.