Долгожданное возвращение в Сиэтл

Спустя 4 года «гастролей», The International возвращается в родные стены — американский Сиэтл, где находится штаб-квартира Valve.

Бывалые фанаты игры вспомнят как праздничную атмосферу первых турниров, проходивших в этом городе, так и проблемы с уровнем организации, которые начались после того, как право проведения стали предоставлять крупным турнирным операторам в разных странах мира.

От этой новости ожидания моментально взлетели, ведь Сиэтл всегда умел подарить фанатам киберспорта настоящую атмосферу праздника. А с учетом обширных списков приглашенных комментаторов и аналитиков, Valve явно намерены устроить крупное событие в лучших традициях 10-х годов.

Два казахстанца в борьбе за титул

Грядущий The International — исторический. Никогда еще на главный турнир года не отбирались сразу 4 команды из СНГ и более 20 игроков из этих стран.

Двое из них — это керри Quest Esports Айбек «ТА2000» Токаев и керри Entity Алимжан «Watson» Исламбеков. Они — первые казахстанцы в истории, которые сразятся за «Эгиду чемпионов» — главный трофей турнира.

Оба казахстанца прошли на TI через региональные квалификации в Западной Европе и теперь будут играть на максимум, чтобы отхватить как можно больший кусок пирога из призового фонда.

Icefrog снова в деле

Главный разработчик и самая таинственная личность в истории Dota 2 — Icefrog — недавно полноценно вернулся к своему детищу.

Его возвращение более чем ощутимо: вышел новый глобальный патч 7.33, увеличивший игровую карту на 40% с кучей новых фишек и механик, возобновилась активная работа над «багами» и балансом. Более того, для последнего патча 7.34 уже подтянулся список исправлений, и именно на этой версии будет проведен грядущий турнир.

Ценные призы от Parimatch

На протяжении всего турнира Parimatch дарит призы и бонусы на 100 000 000 тенге в увлекательном киберспортивном приключении. Участники могут использовать свой аккаунт Steam, чтобы выполнять квесты прямо во время игры в Dota 2 и получать сундуки с ценными подарками.

Шоу мирового уровня

Valve всегда устраивала яркие представления и концерты на домашних TI, среди которых в разные годы были и остаются шоу косплея, матчи всех звезд, тонны контента от блогеров и стримеров, а также плей-офф и финал, которые пройдут на легендарной для спортсменов «Ки Арене» c вместимостью в 17 тысяч человек.

Кроме того, все это действо будет очень удобно смотреть: матчи и прочие события запланированы на выходные дни в ближайшие три недели, поэтому даже не придется переживать о том, что какие-то матчи придется пропустить из-за работы.Наслаждайся The International, поддерживай наших и выигрывай вместе с топ-командами мира!

