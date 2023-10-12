— Извините, что так получилось. Иногда хочется верить, что мы внутри страны сами можем решать свои проблемы. Но когда есть такие развитые технологии как SpaceX, грех ими не воспользоваться. В прошлом месяце Лорен Дрейер познакомилась с президентом, в итоге мы к интернету подключили уже 10 школ, и до конца октября подпишут договор ещё на 2000 школ, — информировал Мусин.

Спутниковая система Starlink компании SpaceX в течение полугода решит проблему 2000 казахстанских школ в отдалённой местности, где нет интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин на форуме Digital Bridge, передаёт Informburo.kz . Министр сказал, что этот вопрос уже обсуждают с президентом Казахстана. А вице-президент и заместитель Илона Маска (основатель SpaceX) Лорен Дрейер подтвердила, что компания поможет решить вопрос с интернетом в школах.Он также сообщил, что в течение полугода все школьники Казахстана смогут свободно пользоваться цифровыми благами и подключаться к интернету.

Starlink — система спутниковой связи компании SpaceX. К ней можно подключиться c помощью антенны и маршрутизатора. SpaceX запускает спутники, которые находятся на околоземной орбите. Согласно открытым данным, самый дешёвый тариф — 110 долларов в месяц (более 52 тысяч тенге).