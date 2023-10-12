26 сентября акимат Уральска опубликовал проект постановления о повышении стоимости тарифа на проезд в автобусах
. Предлагается, чтобы плата за проезд была:
- при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),
- при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).
Уральцы активно обсуждали повышение стоимости проезда
. 28 сентября заместитель акима объяснил, что без роста тарифа пассажирский транспорта города «встанет».
Сегодня, 12 октября, повышение стоимости проезда обсудили на общественном совете. Присутствующие задали вопросы замакиму Уральска Асхату Кульбаеву, почему за счёт обычных людей пытаются закрыть «дыры» в бюджете. И почему не повышают стоимость проезда постепенно.
— На основе методики, которая является нормативным актом, выполнены расчёты стоимости проезда. Самый дешёвый проезд на сегодня составляет 218 тенге, если в основу брать маршруты №22 или №5. Если брать маршрут №16, то там сумма билета составляет от 300 до 1 200 тенге. Эти цифры могу полностью обосновать, — сказал Асхат Кульбаев.
По словам замакима, методика хороша тем, что затрагивает практически все затраты и пассажиропоток. Когда люди оплачивают за проезд 80 тенге, то разницу компенсируют из бюджета. За последние пять лет субсидирование выросло более, чем в десять раз. И составляет почти 15% бюджета города, заверил чиновник.
— Если оставим так же, как говорите, то придётся поднимать субсидии как минимум на два миллиарда тенге. Если считаете, что в бюджете города есть такие деньги, думаю, что вы ошибаетесь. Если перевозчикам эти деньги недоплатить, то они начнут «задыхаться», — говорит Кульбаев.
Он считает, что их подход прагматичен. За каждой выплатой стоят средства из государственного бюджета, а значит деньги налогоплательщиков. Повышение тарифа не является самоцелью, но «выхода другого нет».
— Я считаю, нельзя рубить хвост кошки по частям. Если мы примем промежуточные решения, то войдем в ту же стадию, что и сегодня. Опять придём к дефициту, — ответил замакима.
Член общественного совета Гульбаршын Муштанова отметила — хорошая тенденция, что многодетные матери, участники ВОВ и категории людей с инвалидностью будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Затем предложила дополнить список и включить в социальную группу родителей детей инвалидов не только первой группы, но и остальных.
— Очень хорошее предложение, и я сейчас дам поручение, чтобы собрали статистику. Вы правы, что это не будет большой нагрузкой для бюджета. В течение десяти дней постараюсь подготовить включение дополнительных категорий, — ответил Кульбаев.
После замакима попросили улучшить качество пассажироперевозок и включить в категорию бесплатного проезда и детей до 14 лет.
Член общественного совета Закир Хамзин считает, что в основном автобусами пользуются люди из уязвимых слоёв населения. Для них повышение проезда на 20 тенге — большая сумма.
— Почему никто не озвучивает заработную плату руководства автобусных парков и прибыль предприятий? Почему не усмотрели льготы для студентов? Мы обсуждаем, что это бремя мы возлагаем либо на пассажиров, либо на субсидии. Почему третью сторону, именно перевозчиков никто не затрагивает? Насколько эффективно они работают? Какая у них прибыль? Вы показываете прибыль того человека, который с утра до ночи крутит баранку. Самое интересное для людей — узнать, какой доход компаний, — сказал Закир Хамзин.
Асхат Кульбаев сказал, что по закону они запрашивают только определённые данные у перевозчиков, сверх этого списка уже не могут.
— Мы запрашиваем только то, что ложится в основу автомобильных перевозок, — пояснил замакима. — Что касается студентов, то работа ведётся. От 12 до 25 лет — это активная часть населения. И вопрос проездного билета рассматривается.
От лица перевозчиков выступил учредитель компании ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Марат Абдрахманов. Он пояснил, что себестоимость перевозки одного пассажира составляла 240 тенге при установленном тарифе 80 тенге. То есть перевозчик получал лишь 30% от того, что должен получать.
— Мы не можем купить новые автобусы и создать качественное обслуживание. Ни один нормальный водитель не хочет садиться в автобус, которому уже 17 лет. В конце концов эти автобусы сошли с линии. Мы купили 30 автобусов на 1,6 млрд тенге. Из-за слабого субсидирования ежемесячно должны платить 23 миллиона лизинговых платежей. В прошлом году за просрочку заплатили 10 млн штрафов, потому что нас нормально не субсидировали, — рассказал Марат Абдрахманов.
Он отметил, что в этом году они закупили 23 новых автобуса, но водителей по-прежнему не хватает.
— Вы должны понимать, что труд водителей тяжёлый. С шести утра на ногах. О такой зарплате водителей мы и не мечтали, действительно платим 375 тысяч тенге на руки. Заплатили за полгода налогов на 520 миллионов тенге. До конца года сумма поднимется до 700-800 миллионов тенге. Никогда ни один перевозчик такие налоги не платил, потому что были старые автобусы, не могли платить официальную «белую» зарплату. Последние два года работаем «по-белому». При всём при этом 30% водителей не хватает. Автобусы есть, но они стоят. И ничего мы не можем сделать с этим, — пояснил Абдрахманов.
В отношении зарплаты руководителей он ответил, что его зарплата составляет 350 тысяч тенге. Однако сумму дохода компании не озвучил. Лишь отметил, что как указано в расчётах, прибыль компании составляет 15%. Но они его недополучают.
— Какая прибыль может быть, если мы не получаем свою доходную часть, — сказал Абдрахманов.
По итогам голосования за тариф в 120 тенге девять членов общественного совета проголосовали «за» и пятеро — «против».
Когда именно вступит в силу новый тариф, пока неизвестно. После завершения всех юридических процедур власти должны официально объявить дату, когда проезд станет дороже.