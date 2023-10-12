В жилые дома Алматы начали поэтапно подавать тепло, сообщили в пресс-службе акимата города. По прогнозу синоптиков, в мегаполисе ожидается резкое похолодание. Если днём 12 октября столбики термометра поднялись до +27 градусов. То в ночь на 13 октября они опустятся сразу до +2 градусов. Поэтому власти решили подавать тепло в жилые дома. Отопительный сезон в мегаполисе начали 10 октября. Сначала тепло подавали в социальные объекты. Сейчас проходит процесс прогрева труб и полностью отопление будет в квартирах в предстоящие выходные. Всего в Алматы подключают к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8 836 многоквартирных жилых домов.