За прошедшую неделю в Алматы зарегистрировали 29 743 случая ОРВИ. Это выше показателя предыдущей недели на 15,3%. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа пока нет.
— Учитывая эпидемиологические и лабораторные данные ВОЗ, в предстоящий осенне-зимний сезон можно предположить параллельную циркуляцию субтипов вируса типа А/H1N1 и А/H3N2 с присоединением вируса В, — сказала она.
В городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы: риновирус, аденовирус, парагрипп. Что надо знать про негриппозные вирусы Инфицирование происходит воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, общении. А также через немытые руки. Начало ОРВИ характеризуется симптомами:
  • заложенность носа, насморк, чихание и покраснение глаз;
  • выделяемый слизистый секрет жидкий и прозрачный;
  • температура тела поднимается до 37,5-38 градусов;
  • першение и боль в горле, его покраснение и кашель;
  • слезоточивость, боль в глазах;
  • общая слабость, недомогание;
  • отсутствие аппетита;
  • головная боль;
  • ломота в суставах;
  • повышенная потливость.
Как избежать заражения:
  • повышать иммунную систему;
  • сократить посещение массовых мероприятий;
  • проветривать помещения с проведением влажной уборки;
  • избегать контакта с больными ОРВИ.
