Гриппа пока нет: чем болеют алматинцы, рассказали эпидемиологи
За прошедшую неделю в Алматы зарегистрировали 29 743 случая ОРВИ. Это выше показателя предыдущей недели на 15,3%. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
Лабораторно подтверждённых случаев гриппа пока нет.
— Учитывая эпидемиологические и лабораторные данные ВОЗ, в предстоящий осенне-зимний сезон можно предположить параллельную циркуляцию субтипов вируса типа А/H1N1 и А/H3N2 с присоединением вируса В, — сказала она.
В городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы: риновирус, аденовирус, парагрипп.
Что надо знать про негриппозные вирусы
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, общении. А также через немытые руки.
Начало ОРВИ характеризуется симптомами:
заложенность носа, насморк, чихание и покраснение глаз;
выделяемый слизистый секрет жидкий и прозрачный;
температура тела поднимается до 37,5-38 градусов;
першение и боль в горле, его покраснение и кашель;
слезоточивость, боль в глазах;
общая слабость, недомогание;
отсутствие аппетита;
головная боль;
ломота в суставах;
повышенная потливость.
Как избежать заражения:
повышать иммунную систему;
сократить посещение массовых мероприятий;
проветривать помещения с проведением влажной уборки;