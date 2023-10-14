ЗКО является природным очагом по геморрагической лихорадке. Об этом напомнили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона. С начала года в ЗКО зарегистрировали два случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом в районе Байтерек и в Уральске. Источником инфекции и резервуаром вируса в природе являются грызуны (рыжая полёвка, полевая мышь, серая и чёрная крысы). От грызунов к людям она передаётся с употреблением продуктов, инфицированных выделениями грызунов, и при непосредственном контакте с больными животными. Основные клинические симптомы: повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, покраснение лица и слизистых оболочек. С третьего-четвёртого дня появляются боли в пояснице, животе, сыпь на туловище и признаки поражения почек.