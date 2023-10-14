Максик был любимцем семьи. Он выскочил в открытую дверь, и как думали владельцы, потерялся. Они всюду искали кота, планировали расклеивать объявления. Волонтёры фонда
рассказали, что Максик забежал в открытую дверь. И там его жестоко забили шваброй до смерти. 12 октября в Актауской городском суде вынесли приговор живодёру.
— Подсудимый ударил шваброй кота в область головы и туловища, из-за чего у животного пошла кровь. Затем обвиняемый вынес его из квартиры и оставил перед подъездом дома. В результате жестокого обращения животное погибло, — рассказали в пресс-службе суда.
Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 100 часов общественных работ. Это второй громкий случай в Актау, когда волонтёры смогли добиться хоть какого-то наказания для живодёра. Год назад, благодаря вмешательству известного юриста, удалось привлечь к ответственности мужчину, который прыгнул на голову кошки. Тогда живодёр получил полгода условного срока.