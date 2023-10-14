В этом году уборочная кампания для аграриев Айтекебинского района выдалась сложной. Из-за проливных дождей в августе-сентябре все еще не собрано 40% урожая зерновых. Наблюдающееся сегодня на полях прорастание пшеницы в колосе в последний раз здесь видели в 1988 году.

Акжол Дабылов занимается земледелием уже 25 лет. Возглавляемое им крестьянское хозяйство «Булак Агро» впервые столкнулось с подобной ситуацией. На сегодня проросло 70% хранящейся на складах пшеницы пятого сорта. Реализовать такое зерно будет сложно.



Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области, сегодня аграриям, не сумевшим собрать урожай и понесшим убытки, оказывается помощь льготным дизельным топливом, субсидиями на сельхозтехнику и удобрения и т.д.

В Айтекебийском районе функционируют 15 крупных хозяйств с посевными площадями, 107 крестьянских хозяйств. В этом году зерновые культуры должны были собрать на площади около 140 тысяч га. Сейчас убрано около 81 тысяч га. Средняя урожайность - 7,8 центнера с гектара.

Глава региона отметил, что меры государственной поддержки будут реализовываться и далее, не останется без внимания вопрос сушки и продажи проросшей пшеницы. Областное управление сельского хозяйства и акимат района по-прежнему будут держать вопрос фермеров на повестке дня.