— Участковые совместно с сотрудниками департамента экологии и ТОО «Спецавтобаза» провели наблюдение за мусорными отходами, выявленными в микрорайонах Геолог и Аксай. С начала года в городе выявили 3 100 правонарушений по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования», — информировали в ведомстве.

В Атырау проверяют территории, которые стали площадками для бытового мусора, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. С девятого по 16 октября стражи порядка проводят профилактические работы.Во всех случаях нарушители выплатили 5 МРП штрафа (17 250 тенге). Это значит в общем казна должна была пополниться на 53 миллиона тенге. Также выявили 1 544 нарушения правил благоустройства территорий. Но по этой статье можно отделаться и штрафом.