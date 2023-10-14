12 октября в пяти километрах от села Аккемер сотрудники полиции и инспекций рыбного хозяйства задержали двоих жителей ЗКО около русла реки Киыл, передаёт Polisia.kz.

У задержанных изъяли пять мешков раков общим весом более 80 килограммов. Сумма ущерба устанавливается. Ведётся досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Нарушителям грозит до трёх лет заключения.

С начала года полицейским удалось пресечь 17 фактов незаконного обращения с редкими и запрещёнными к пользованию видами растений или животных. Ещё в двух случаях нарушители незаконно добывали рыбные ресурсы, в двух — незаконно охотились. Также один житель области незаконно рубил деревья и кустарники.