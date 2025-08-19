Инцидент произошел после трехдневного фестиваля Myfest, который проходил за городом. Для зрителей организовали автобус, который после мероприятия должен был довести их в Уральск.

Как пишет Telegram-канал Halyqstan, в одном из последних автобусов, уходивших с места праздника случился конфликт. По словам одного из пассажиров, к нему подошла нетрезвая женщина и потребовала, чтобы он уступил место. Молодой человек отказался, так как на соседнем кресле был его близкий человек. Как развивались дальнейшие события можно судить только по видео, которое опубликовал парень.

На кадрах девушка и молодой человек, который ее обнимает, сидят на двойном сидении в автобусе и на повышенных тонах разговаривают с другими пассажирами. После чего мужчина разворачивается и брызгает из баллончика в лицо девушке, которая сидит позади него. Затем он брызгает из баллончика в лицо и снимающему видео, а потом атакует еще нескольких пассажиров автобуса. Первая из пострадавших пассажирок приходит на помощь окружающим и наносит агрессору несколько ударов.

Все происходящее сопровождается криками и ненормативной лексикой.

– Она начала драку, скандал, следом подключился тот мужик, закончилось всё тем, что меня впритык облило перцовкой, я даже закрыть глаза не успел, только в последний момент... Они дальше дрались, он еще кого-то залить успел, моего друга залил и гнался за ним. В общем, пьяные животные. Поехали в скорую, меня прокапали, отпустили и сейчас я еду писать заявление, толк от которого я надеюсь будет! - прокомментировал ситуацию автор видео.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.