Нарушил пробацию — пошел в тюрьму: урок для всех подучетных прошел в ЗКО

В Уральске прошло открытое судебное заседание, организованное службой пробации совместно с прокуратурой города. Его цель — предотвратить повторные правонарушения со стороны тех, кто уже имел судимость и находится под контролем пробации, сообщает Polisia.kz.

На заседании рассматривался вопрос о замене наказания одному из осужденных. Мужчина нарушал требования пробации, неоднократно привлекался к ответственности и скрывался от надзора. Суд принял решение заменить ему оставшийся срок ограничения свободы на лишение свободы.

В заседании участвовали и другие лица, которые стоят на учёте службы пробации.