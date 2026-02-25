В Астане состоялась торжественная встреча чемпиона Олимпиады-2026 по фигурному катанию Михаила Шайдорова, передает Sports.kz.
Церемония прошла в столичном аэропорту. Поздравить спортсмена пришли представители СМИ, Министерства спорта, Национального олимпийского комитета и многочисленные болельщики. Шайдоров появился в зале прилета с развернутым флагом Казахстана и золотой медалью на шее.
С поздравительной речью выступил президент НОК РК Геннадий Головкин. В ходе мероприятия олимпийскому чемпиону также вручили сертификат на трехкомнатную квартиру.
Победа Шайдорова на Играх 2026 года стала исторической — это первое олимпийское золото Казахстана в фигурном катании.