По прилёту олимпийскому чемпиону вручили ценный подарок.

В Астане состоялась торжественная встреча чемпиона Олимпиады-2026 по фигурному катанию Михаила Шайдорова, передает Sports.kz.

Церемония прошла в столичном аэропорту. Поздравить спортсмена пришли представители СМИ, Министерства спорта, Национального олимпийского комитета и многочисленные болельщики. Шайдоров появился в зале прилета с развернутым флагом Казахстана и золотой медалью на шее.

С поздравительной речью выступил президент НОК РК Геннадий Головкин. В ходе мероприятия олимпийскому чемпиону также вручили сертификат на трехкомнатную квартиру.

Победа Шайдорова на Играх 2026 года стала исторической — это первое олимпийское золото Казахстана в фигурном катании.