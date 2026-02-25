Нововведения касаются только учреждений минимальной безопасности — колоний-поселений.

В Казахстане предложили изменить правила содержания осуждённых в учреждениях минимальной безопасности — колониях-поселениях. Проект приказа Министерства внутренних дел опубликован на портале «Открытые НПА» и выставлен на публичное обсуждение до 11 марта.

Согласно документу, планируется разрешить осуждённым минимальной безопасности пользоваться смартфонами за пределами исправительного учреждения. Такой шаг, по мнению авторов инициативы, может улучшить условия отбывания наказания и укрепить связь с внешним миром.

Кроме того, проект предусматривает введение «тихого часа» для осуждённых с третьей положительной степенью поведения — это дополнительная мера поощрения за соблюдение режима. Ещё одно новшество — возможность подавать заявки на свидания и выходы в город через терминалы самообслуживания, что должно снизить коррупционные риски.

Нововведения касаются только учреждений минимальной безопасности — колоний-поселений, где отбывают наказание лица, осуждённые за преступления, совершённые по неосторожности, а также те, кто впервые совершил преступления небольшой тяжести. В таких учреждениях осуждённым уже разрешено носить гражданскую одежду, проживать с семьёй и работать за пределами колонии.